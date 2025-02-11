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الأمم المتحدة تدعو إلى تجنّب استئناف الأعمال العدائية في غزة

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - A wide view of the General Assembly Hall at the start of the Assembly’s seventy-first annual general debate.

الخليج 365_واس

دعا مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “اوتشا” إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستمراره وتمديده، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تمكّنت منذ بدء وقف إطلاق النار من تكثيف وصول المساعدات والإمدادات.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريز: إنه “يجب أن نتجنب بأي ثمن استئناف الأعمال العدائية في غزة، والتي من شأنها أن تؤدي إلي مأساة هائلة”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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