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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو إلى تجنّب استئناف الأعمال العدائية في غزة والان مع التفاصيل
الخليج 365_واس
دعا مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “اوتشا” إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستمراره وتمديده، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تمكّنت منذ بدء وقف إطلاق النار من تكثيف وصول المساعدات والإمدادات.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريز: إنه “يجب أن نتجنب بأي ثمن استئناف الأعمال العدائية في غزة، والتي من شأنها أن تؤدي إلي مأساة هائلة”.
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