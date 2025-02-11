قمة ترامب - عبدالله الثاني: مستقبل غزة .. والأردن أيضاً!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: يقول تقرير إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حين يلتقي في وقت لاحق يوم الثلاثاء، في البيت الأبيض مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لن يكون مستقبل غزة في ذهنه فحسب، بل ومستقبل الأردن أيضًا.

ووسط تساؤلات عن شكل وتوصيف ما سيجري بين العاهل الأردني وترامب، هلهي مواجهات ساخنة أم محادثات ودية ونقاشات هادئة، فإن اللقاء سيتم في الساعة 7:30 مساء بتوقيت عمان ويتبع ذلك لقاءا ثنائيا في الساعة 7:35 مساءا بتوقيت عمان، وستقام مأدبة غداء في الساعة 8:05 بتوقيت عمان. فيما سيغادر الملك وولي العهد البيت الأبيض في تمام الساعة 9:05 مساءا توقيت عمان.

لقاءات

ومن المقرر أيضا أن يلتقي الملك عبدالله الثاني بوزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، وأعضاء لجان في مجلسي الشيوخ والنواب.

وكان الملك اجتمع الأحد، بوزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، وفي مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس، مساء الاثنين، برؤساء تنفيذيين لشركات ورؤساء جامعات ومؤسسات تعليم عال أميركية، لبحث سبل بناء وتطوير شراكات مع الأردن.

تقرير بي بي سي

وإلى ذلك، وأشار تقرير لـ(بي بي سي) إلى أن تصميم ترامب الواضح على نقل سكان غزة إلى الأردن مهد الطريق لمواجهة بين الولايات المتحدة وحليف رئيسي في الشرق الأوسط. بينما أصر الملك عبد الله الثاني على أنه لا توجد طريقة لموافقة الأردن على الخطة.

وأشار ترامب إلى أنه ستكون هناك عواقب لرفضه، قائلاً إنه سيفكر في حجب المساعدات.

ويتلقى الأردن مدفوعات منتظمة لا تقل عن 1.45 مليار دولار سنويًا في شكل مساعدات عسكرية واقتصادية من الولايات المتحدة.

إلى جانب إسرائيل ومصر، تعد الأردن واحدة من أكبر الدول المتلقية للمساعدات الأميركية في الشرق الأوسط، ولكن لأن اقتصادها أصغر بكثير، تلعب المساعدات دورًا أكبر بكثير هنا، حيث تشكل حوالي 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

لقد علق ترامب بالفعل المساعدات للأردن، كجزء من مراجعة أوسع للتمويل العالمي الأميركي. من المرجح أن تكون عواقب فقدان المساعدات الأميركية حادة في بلد يعيش ربع سكانه في فقر، ونصف شبابه تقريبًا عاطلون عن العمل.

لكن كبار الشخصيات السياسية يقولون إن عواقب الرضوخ لضغوط ترامب قد تكون أكثر خطورة. البلاد هي موطن لملايين اللاجئين، وكثير منهم لديهم علاقات قوية مع الفلسطينيين، وبينما يتعاطف العديد من الأردنيين الأصليين مع الشعب الفلسطيني، هناك أيضًا إحباط متزايد إزاء عدد اللاجئين في الأردن، ونقص الوظائف.

حبل مشدود

لقد تركت العلاقات الأمنية للحكومة الأردنية مع الولايات المتحدة، وتعاونها الأمني ​​مع إسرائيل، في بعض الأحيان، تسير على حبل مشدود بين علاقاتها الاستراتيجية وشعبها.

ويواجه الملك عبد الله الثاني خيارا: إما رفض مطالب حليف عظمى لا يمكن التنبؤ بسلوكه، أو فرض خطوط صدع مفتوحة في بلاده من شأنها أن تؤدي إلى أزمة وجودية.

وتقول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الأردن يستضيف بالفعل أكثر من 2.39 مليون لاجئ فلسطيني. وتصف المنظمة الأردن بأنه "أحد أكبر دول العالم استضافة للاجئين من حيث نصيب الفرد".

كما فر العديد من العراقيين والسوريين إلى الأردن خلال الحروب في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين والعقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.

نقطة الغليان

ويقول العاهل الأردني إن بلاده وصلت إلى "نقطة الغليان". ورفض الأردن فكرة ترحيل الغزيين باعتبارها انتهاكا أساسيا للقانون الدولي.

وتوضح المملكة - وراء الكواليس - أنها تنظر إلى اقتراح ترمب على أنه يشكل تهديدا وجوديا للأردن نفسه، ذلك أن فكرة استضافة الفلسطينيين المطرودين تمزق خطوط الصدع الضعيفة بالفعل في المملكة.

ويشمل سكانها ملايين المنحدرين من اللاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على مغادرة الأرض التي أصبحت إسرائيل في عام 1948، إلى جانب أولئك الذين تمتد جذورهم بقوة إلى الشرق من نهر الأردن.

كما استوعبت المملكة الهاشمية موجات من اللاجئين من سوريا.وهذا يعني أن رسالة الملك عبد الله إلى ترمب في دولة تعتمد على المساعدات الاقتصادية الأميركية من المرجح أن تكون صريحة: إن خطته لنقل غزة قد تطلق العنان للفوضى في الأردن وتقوض عقودا من الاستقرار النسبي مع جارتها إسرائيل.