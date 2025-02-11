الكرملين ردا على ترامب: جزء كبير من أوكرانيا يريد أن يصبح روسيا وقد حدث

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من موسكو: صرح الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن جزءاً كبيراً من أوكرانيا يرغب في العودة إلى قوام روسيا، وكما يظهر الوضع على الأرض، فقد حصل ذلك عملياً.

ورداً على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أشار إلى أن أوكرانيا "يمكن أن تصبح روسيا في يوم ما"، قال بيسكوف: "الحقيقة أن جزءاً كبيراً من أوكرانيا يريد أن يصبح روسياً وقد أصبح روسياً عملياً".

وأضاف "هذه حقيقة تجسدت على الأرض: أربع مناطق روسية جديدة. الناس، على الرغم من المخاطر العديدة، اصطفوا في الطوابير للتصويت في استفتاء الانضمام إلى روسيا، وهذا يتوافق إلى حد كبير مع تصريح الرئيس ترامب".

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن أوكرانيا "قد تصبح روسية يوماً ما"، مجدّدا التأكيد على رغبته بأن تحصل بلاده على كميات ضخمة من المعادن النادرة الأوكرانية مقابل المساعدات التي تقدّمها لكييف في تصدّيها لروسيا.

وفي مقابلة مع "فوكس نيوز" Fox News، قال ترامب إنه أبلغ أوكرانيا بأن واشنطن "تريد معادن نادرة بقيمة 500 مليار دولار ووافقت على ذلك". وأضاف بالقول: "أريد الأموال التي أنفقناها في أوكرانيا".

وقال ترامب: "أريد أن تكون أموالنا مؤمّنة لأنّنا ننفق مئات مليارات الدولارات. ربّما يتوصّلون (الأوكرانيون) إلى اتّفاق وربّما لا يتوصّلون إليه.

ربّما يصبحون روسا يوما ما، وربّما لا يصبحون روسا يوما ما"، مشيرا إلى أنّه طلب من كييف ما قيمته 500 مليار دولار من المعادن النادرة التي تُستخدم بشكل خاص في صناعة الإلكترونيات.

ويسعى ترامب إلى نهاية سريعة للحرب الدائرة بين موسكو وكييف، في حين يطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن تحصل بلاده على ضمانات أمنية حاسمة من الولايات المتّحدة في إطار أيّ اتفاق سلام تبرمه أوكرانيا مع روسيا.