شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ النائب أحمد فتحى لاختياره عضوا باللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية والان مع تفاصيل الخبر

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى بيان صادر عنها، النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بمناسبة اختياره عضوًا باللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، وفقًا لقرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن تشكيل اللجنة.

وتتمنى التنسيقية للنائب أحمد فتحي، دوام التوفيق والسداد على المستويات كافة.