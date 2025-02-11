شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوزراء للنواب: خططنا لـ7 ممرات لوجستية تنموية أهمها "العريش – طابا" والان مع تفاصيل الخبر

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، أهمية المناطق والممرات اللوجستية التي يتم إنشائها في دفع عملية التنمية ودعم الصناعة.

جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك بقرض قيمته 70 مليون يورو ومنحة بقيمة 800 ألف يورو.

وقال نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية موجها حديثه للنواب: "حضراتكم قولتوا أكثر من اللى ممكن أقوله، وأهمية القرض والمشروع واضحة تماما، وبالنسبة لنائب بلبيبس عايز أقوله أنت كنت فين من زمان وسايب مناطق بلبيس والعاشر وغيرها لا يربطها أى قطار.. طريق بلبيس العاشر الناس بيتحشروا في طرق عربيات نصف نقل غير آدمية، وتجيب الخامات والمواد الأولية، الميناء الجاف تتوزع على مصانع تعاد ويتم تصنيعها، إيه اللى هينقل هذه البضائع ويخلى منطقة صناعية تقوم بالأساس هى خطوط السكة الحديد".

وتابع الوزير: "لن أخوض في أهمية القرض، أحييكم على حسكم الوطني، الناس فاهمة بنعمل إيه، هذا قرض تنموي، لتمويل مشروع لازم إما أخذ من ميزانية المشروع، وهو لسه مبدأش أو قرض من البنوك، لازم أخد قرض عشان أمول المشروع، والمشروع هيجيب ثمنه، الميناء الجاف في العاشر من رمضان لو معملتشس القرض دا مش هيجيب لى الـ12 مليون، لذلك أستدين استدانة محمودة لتنفيذ المشروع".

واستطرد "الوزير": "مش هخوض في موضوع القروض، كل مشروعات النقل تعتمد معظمها على القروض التنموية، والفوائد تكاد تكون أقل من 1%".

واستعرض نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أهمية المناطق اللوجستية، قائلا: "لما خططنا موضوع ما يمسى بالمناطق اللوجستية التنتموية خططنا 7 ممرات لوجسيتية تنموية أهمها على الإطلاق ممر العريش - طابا اللوجستيي، أهم ممر لوجستي تنموي بنعمله حاليا.. ميناء فى العريش وميناء طابا وخط سكك حديد بينهم ينقل المنطقة الشرقية ويأمنها، وهناك ممر الإسكندرية السلوم اللوجستي، لما أربط الموانى دى كلها وأربط معاها المناطق الصناعية، ولما يبقى عندنا مناطق سياحية وسكنية عظيمة فى الساحل الشمالي بتشتغل 3 أو 4 شهور في السنة، لجعلها مستدامة لازم أعملها نشاط تقوم عليه".

واستكمل: "لازم في الإسكندرية والعجمي ومطروح يكون في مناطق صناعية في ظهيرها، وعرضت المشروع على الرئيس السيسي، بحيث يكون عندنا منطقة صناعية في دمياط ومنطقة في بورسعيد، ومنطقة صناعية كبيرة جدا في برج العرب، ومنطقة فى رأس الحكمة وفى العلمين الجديدة، وفي مرسى مطروح منقطة اتخططت، وفي السلوم منطقة صناعية وميناء جاف، لما كل المناطق الصناعية تتربط بطريق قطار واحد، أقدر أنقل البضائع من الميناء إلى المنطقة الصناعية، والناس اللى بتشتغل 3 شهور في السنة تشتغل 12 شهر في السنة".

وقال وزير النقل والصناعة، إن المنطقة اللوجستية هى شرايين الحياة والتنمية وتربط المصانع مع الموانىء، وتابع: "الممر اللوجستي يبدأ من منطقة إنتاج ويتربط بميناء بحري ووسيلة مواصلات وبينهما ميناء جاف حتى لا نترك البضائع في الميناء 30 يوما، البضائع كانت تظل في الموانىء أشهر ويتسبب ذلك في ركود وكساد، فحتى تنطلق مصر في الصناعة والزراعة والسياحة لازم بنية أساسية قوية، منقدرش نزرع في توشكى إلا لما يكون عندنا وسيلة مواصلات".

واختتم نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية كلمته، قائلا للنواب: "بشكركم وأؤكد لكم بلدنا جاية إن شاء بفكركم وتأييدك للحكومة المصرية".