شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يرفع الجلسة العامة ويعود للانعقاد يوم 23 من الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم 23 من الشهر الجاري.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم على المواد من 399 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وحتى 464 من مشروع القانون، وشملت المواد المتعلقة بـ" تنفيذ المبالغ المحكوم بها، تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية، تنفيذ عقوبة الإعدام، وذلك ضمن الباب الخاص بالأحكام الواجبة التنفيذ، والفصل الثانى الخاص باستئناف أحكام محاكم الجنايات، وإعادة النظر، وأخيرا قوة الأحكام الباتة.

وتضمنت المواد التى تمت الموافقة عليها اليوم، تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية، التى تتضمن تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل، وذلك بالنص على عدم جواز تنفيذ حكم الإعدام فى المرأة الحامل حتى تضع حملها أو فى أم مرضع إلا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة، بحيث تغلب مصلحة الرضيع فى كل الأحوال وإذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة سنتين على الوضع، وذلك اتساقا مع أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر وآخرها الميثاق العربى لحقوق الإنسان.