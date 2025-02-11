شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على اتفاق إنشاء سكة حديد "الروبيكى- العاشر من رمضان- بلبيس" والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك بقرض قيمته 70 مليون يورو ومنحة بقيمة 800 ألف يورو.

وأكد تقرير لجنة النقل والمواصلات، أن مشروع إنشاء خط سكة حديد " الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس" يبلغ طوله المقترح 63.5 كم غير كهربائي (ديزل)، ومسار واحد في المسافة من الروبيكي إلى العاشر من رمضان، مع إمكانية توسيعه إلى مسار مزدوج إذا لزم الأمر مستقبلا، ومسار مزدوج من العاشر من رمضان إلى بلبيس

ويهدف المشروع إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجين المحليين، بما يسهم في تسريع النمو الاقتصادي، والعمل على توفير مزيد من فرص العمل، وذلك من خلال تحقيق عدة أهداف تتمثل في تسهيل حركة نقل البضائع من الموانئ الجافة إلى البحر، مما يقلل من تكلفة ووقت نقل هذه البضائع.

ويهدف مشروع القانون إضافة إلى العمل على زيادة حصة الشحن بالسكك الحديدية، وفقا للخطة، وهو ما يكون له أثر إيجابي في تقليل الازدحام على الطرق وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، علاوة على سلامة مستخدمي الطرق.

كما يهدف المشروع إلى توفير فرص عمل جديدة في المدن المزودة بالخدمات التي تضم المناطق الصناعية الرئيسية، مما يجعل الاستثمار في هذه المناطق أكثر جذبا، باعتبار أن نقل البضائع سيكون أكثر كفاءة من حيث التكلفة والوقت.

ويهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجين المحليين من خلال تسهيل حركة نقل البضائع من الموانئ الجافة إلى الموانئ البحرية، مما يقلل من تكلفة ووقت النقل، ويزيد من حصة الشحن عبر السكك الحديدية، بالإضافة إلى ذلك، يُسهم المشروع في تقليل الازدحام على الطرق وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويوفر فرص عمل جديدة في المناطق الصناعية الرئيسية، مما يجعل الاستثمار في هذه المناطق أكثر جذبًا.