شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عصام هلال: تصريحات ترامب تؤكد عدم فهمه لكلمة رئيس دولة تذاع فى العلن والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى كافة الاتجاهات وليس فيما يخص الشرق الأوسط فحسب تؤكد أنه شخص معتوه لا يفهم معنى كلماته الموجهة للإعلام ويقدر قيمة كلمة رئيس دولة تذاع فى العلن، وشدد على أن تصريحاته فيما يخص استقبال مصر لأهل غزة تؤكد أنه لا يعلم بإمكانيات وقدرات الدولة المصرية وأنها لن تحصل على أوامر من أحد، والشعب المصرى يصطف خلف قيادته لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات من أجل الحفاظ على الأمن القومى المصرى.

وأضاف "هلال" خلال تصريحه لـ ”الخليج 365” أن الدولة المصرية تضع خطط طوارئ للتعامل مع أى ضغوط أمريكية بشأن ملف التهجير، وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى رفضه التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وأنه لن يشارك فى هذا الأمر.

جاء ذلك تعقيبا على تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المتتالية والتى تلوح بتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن ولعل آخرها هو تلويحه بوقف المساعدات إلى البلدين فى حال رفضهم استقبال أهل غزة.