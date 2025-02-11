ترامب يدرس استثناء أستراليا من الرسوم الإضافية على الصلب

ابوظبي - سيف اليزيد - وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على النظر في إعفاء أستراليا من الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم في ضوء الفائض التجاري للبلاد مع الولايات المتحدة، وذلك عقب مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي.



ورفع ترامب الرسوم الجمركية بشكل كبير على واردات الصلب والألمنيوم أمس الاثنين، وألغى الإعفاءات والحصص المعفاة من الرسوم الجمركية للموردين الرئيسيين.

وأعاد قراره فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على ملايين الأطنان من واردات الصلب والألمنيوم التي كانت تدخل الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية بموجب صفقات الحصص والإعفاءات وآلاف من استثناءات المنتجات.

وقال ألبانيزي في المكالمة الهاتفية مع ترامب إنه عرض أسباب حصول أستراليا على إعفاء.

وبعد أن أخبر ترامب الصحفيين بأنه لن تكون هناك استثناءات، أشار إلى أن أستراليا واحدة من الدول القليلة التي تتمتع الولايات المتحدة بفائض تجاري معها، وذلك عقب المكالمة مع ألبانيزي.