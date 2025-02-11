شكرا لقرائتكم خبر عن قمة باريس.. عشرات الدول بينها الصين تدعو إلى ذكاء اصطناعي مفتوح وأخلاقي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت قمة باريس حول مستقبل الذكاء الاصطناعي الثلاثاء إلى جعل هذه التقنية الجديدة والمتسارعة "مفتوحة" و"أخلاقية" وتخضع للحوكمة الدولية، بحسب بيان لم توقعه بريطانيا والولايات المتحدة وجهات أخرى فاعلة في القطاع.

واتفق الموقعون البالغ عددهم 61، بما في ذلك الصين وفرنسا وألمانيا والهند، على إعطاء الأولوية لضمان "أن يكون الذكاء الاصطناعي مفتوحًا وشاملًا وشفافًا وأخلاقيًا وآمنًا وجديرًا بالثقة، مع مراعاة أطر دولية للجميع"، حسبما جاء في البيان الختامي.

