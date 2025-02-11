شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم الثالث لتلقى طلبات الترشح.. 6 زملاء ضمن المرشحين لعضوية مجلس الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

تقدّم اليوم الثلاثاء 6 زملاء جدد، لخوض انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابه الصحفيين، ولك الثالث لتلقي طلبات الراغبين فى الترشح على مقعد النقيب وعضوية المجلس.



تقدم كل من الزميلين أيمن عبد المجيد و دعاء النجار رئيس لجنة المرأة بالنقابة للفوز بدوره ثانيه ضمن مجلس نقابه الصحفيين .

كما تقدم كل من الزملاء أحمد إسماعيل من جريدة الجمهورية ،وأحمد الشامي من البوابة نيوز والزميلة شاهيناز عزام من جريدة روز اليوسف والزميل صبحي أبو شادي بأوراق ترشحهم علي مقعد عضوية مجلس نقابه الصحفيين.



وكان جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات،أعلن أن اللجنة المُشكلة من أعضاء مجلس النقابة المستمرة عضويتهم، بمعاونة بعض أعضاء الجمعية العمومية سوف تبدأ في تلقي طلبات الترشح بقاعة أمين الرافعي في الطابق الثالث بمبنى النقابة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة مساءً يوميًا عدا اليوم الأخير (الخميس 13 فبراير)، يغلق باب الترشح في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

