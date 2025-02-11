شكرا لقرائتكم خبر عن خبير علاقات دولية: تصريحات ترامب عبث باتفاقية السلام ومصر موقفها ثابت والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية إن ورقة المساعدات الأمريكية لا تشكل بالنسبة إلى مصر إلا سوى ورقة في شجرة ضخمة ولا تشكل شيئا مذكورا ولا يتم الضغط على مصر من خلالها ولكن المساعدات كانت من مجمل إتفاقية السلام وتصريحات ترامب تعتبر عبث باتفاقية السلام ولا يمكن أن يشكل ضغطا على مصر فمصر ترفض تماما فكرة التهجير وهو قرار الدولة والقيادة والشعب.

وأضاف "البرديسي" أن أمريكا هي التي تستفيد منا أكثر مما نستفيد منها خاصة أن معظم واردتنا نأتى بها من الولايات المتحدة وفى هذا الملف فلنا بدائل فمن الممكن أن نأتى بها من دول أخرى كثيرة غيرها، فعلاقة أمريكا بمصر تفيد أمريكا كثيرا ولدينا بدائل لأمريكا ولكن لا تجد الولايات المتحدة بديلا لمصر فلا يوجد إلا مصر واحدة.

جاء ذلك تعقيبا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتتالية والتي تلوح بتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن ولعل آخرها هو تلويحه بوقف المساعدات إلى البلدين في حال رفضهم استقبال أهل غزة.