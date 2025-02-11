شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون النيابية: تكليف من القيادة السياسية للحكومة بالتعاون مع مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على البيان العاجل المقدم من النائب محمد ماهر حامد الذي ألقاه خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، حول مسجد الإمام الشافعى وانقطاع التيار الكهربائى عن دار المناسبات به بسبب عدم تسديد وزارة الأوقاف مديونية الدار رغم تحصيلها لإيراد الدار.

وقال وزير الشئون النيابية: "هناك تكليفات للحكومة من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من رئيس الوزراء بضرورة التعاون البناء مع مجلس النواب، وتقديرا لرئيس المجلس والقاعة تم التواصل مع وزيري الكهرباء والأوقاف وتم إيصال تيار الكهرباء بالفعل لدار المناسبات بعد التأكد من انفصال التيار، علما بأن الدار تعمل بنظام الكارت المدفوع مسبقا".

وتابع فوزي: أوجه الشكر لوزير الكهرباء على سرعة استجابته وسرعة توصيل التيار الكهربائي للدار وتحمل الوزارة التكلفة، وأنه ستكون هناك تسويات لشركة الكهرباء عن المرحلة السابقة، وبالنسبة للمرحلة التالية نطلب من القائمين على الدار أن ينتظموا في شحن الكارت، ونؤكد على احترامنا للمجلس".

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجها الشكر للحكومة وزير الشئون النيابية، فيما عقب النائب محمد ماهر حامدن مقدم البيان العاجل: شكرا للحكومة وللوزير محمود فوزي.