شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: ترامب منذ توليه الحكم يطلق تصريحات مستفزة بشكل هستيرى والان مع تفاصيل الخبر

النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاء ليشعل العالم بالحروب وليس كما قال في خطابه أنه يهدف لأن يعم السلام في كل مكان، فمنذ توليه الحكم وهو يطلق تصريحات مستفزة لنواحى مختلفة من العالم على مدار الـ 24 ساعة بشكل هستيري وكأنه مهووس بالإعلام والشهرة على الرغم أنه لا يحتاج لفعل ذلك، وهو بالفعل يرأس أمريكا.

وأضافت عضو مجلس النواب خلال تصريحها لـ"الخليج 365" أن كل هذه التصريحات ليس لها جدوى أمام موقف الدولة المصرية الثابت والراسخ، وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي موقفه من تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن واصطف الشعب بكل طوائفه خلفه ليدعمه في قراراته التاريخية ورفضه المساس بالأمن القومى المصري مهما كانت التحديات التي تواجه الدولة المصرية على قرارها بلا رجعة.

جاء ذلك تعقيبا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتتالية والتي تلوح بتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن ولعل آخرها هو تلويحه بوقف المساعدات إلى البلدين في حال رفضهم استقبال أهل غزة.