وزير الخارجية العراقي يلتقي مستشار الديوان الأميري الكويتي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين اليوم المستشار في الديوان الأميري لدولة الكويت محمد عبدالله أبو الحسن، لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافةً إلى مناقشة فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية العراقية أن اللقاء تناول أيضًا أبرز الملفات المشتركة وبحث سبل معالجتها بما يحقق المصالح المتبادلة ويعزز أمن واستقرار البلدين، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية.

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