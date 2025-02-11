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بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية والهجرة المصرية وقيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى

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سارة السيد 0 تبليغ

  • بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية والهجرة المصرية وقيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى 1/2
  • بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية والهجرة المصرية وقيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_محمد الشيخ

وقعت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بروتوكول تعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، يهدف البروتوكول إلى تعريف أبناء الوطن بالخارج بالحضارة المصرية وتاريخها وثقافتها وقيمها المجتمعية، وكذا تنظيم ندوات ومعسكرات وورش عمل وتنفيذ زيارات ميدانية للمشروعات والإنجازات التى تحققها الدولة المصرية فى مختلف المجالات.

وألقى اللواء أح أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى كلمة أكد خلالها على الدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز أوجه التعاون وتعميق روح الولاء والإنتماء لدى أبناء الوطن، وذلك من خلال تنفيذ أنشطة توعوية وتثقيفية للشباب المصرى بالخارج.

من جانبه، أعرب السفير نبيل حبشى نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن سعادته بالتعاون مع القوات المسلحة، مؤكداً حرص أجهزة الدولة المختلفة على التنسيق فيما بينها للإهتمام بأبنائنا فى الخارج بإعتبارهم مستقبل الوطن فى قضاياه الداخلية والخارجية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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