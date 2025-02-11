شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: بيان الخارجية رسالة للعالم بحق شعب فلسطين فى العودة لوطنه والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب الحرية المصرى برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، أن بيان الخارجية المصرية يجسد بكل قوة ووضوح موقف مصر الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطينى العادلة والمشروعة، ورسالة للعالم بحق هذا الشعب فى العودة لأرضه وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس.

وقال الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، إن هذا الموقف يأتى تعبيرا لموقف مصر الراسخ بالعدالة الإنسانية وحقوق الشعوب فى تقرير مصيرها، والرفض القاطع لجميع أشكال التهجير القسرى والطوعى الذى يستهدف تفريغ الأرض الفلسطينية من أهلها وتجريد الشعب الفلسطينى من حقوقه التاريخية.

وأضاف الدكتور ممدوح محمود، أن دعوة مصر للمجتمع الدولى بمختلف مكوناته الإقليمية والدولية، إلى التوحد من أجل تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وفقا لمبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، بمثابة نداء إنسانى وسياسى يذكر العالم بمسئولياته الأخلاقية تجاه قضية عادلة ظلت عقودا طويلة تمثل اختبارا لضمير الإنسانية.

وشدد رئيس حزب الحرية المصرى، على أن مواقف مصر الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية تؤكد أنها حصن الأمة واستقرارها وقائدة الجهود الرامية إلى الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينيى وتحقيق السلام العادل والشامل والدائم فى المنطقة.

ودعا رئيس حزب الحرية المصرى، جميع الدول العربية، والمجتمع الدولى إلى دعم الجهود المصرية والعمل بجدية وإخلاص من أجل إنهاء الظلم التاريخى الذى يتعرض له الشعب الفلسطينى وإستعادة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وحقه فى تقرير مصيره على أرضه، والتمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك وطنهم على مدار عقود طويلة.