شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة الاستعلامات" تطلق حوارا مع الشباب لشرح القضايا الوطنية وتعزيز الانتماء والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت الهيئة العامة للاستعلامات حملة توعية إعلامية وشعبية تستهدف تعزيز القيم الوطنية وروح الانتماء لدى فئة الشباب من الجنسين.

ومن جانبه، قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة بأن الفترة الراهنة التي تشهدها بلادنا في مجال التنمية والتطوير السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وكذلك ما تشهده المنطقة والعالم من تطورات، تتطلب تعزيز الحوار والتواصل مع شباب مصر من كل مستوياته، للتعريف بمنجزات الوطن وترسيخ روح الانتماء وتشجيع المشاركة الإيجابية والتفاعل المجتمعي المتواصل الذي يؤدي إلى مزيد من التماسك الوطني، وهو أمر ضروري لتحقيق الأهداف على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وأضاف رشوان أنه في ضوء هذا الواقع، وانطلاقاً من دور ومهام الهيئة العامة للاستعلامات، فقد تم تكليف قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة بإطلاق حملة توعية من خلال الحوار المتبادل مع شباب مصر في كل أنحاء البلاد.

فيما أكد الدكتور أحمد يحيي مجلي رئيس قطاع الإعلام الداخلي، بأن حملة التوعية الشبابية تتواصل حتى نهاية شهر رمضان المبارك، ويشارك فيها (96) مركزاً إعلامياً في كافة محافظات الجمهورية، ويحاضر فيها متخصصون وقادة رأي ومثقفون في المجتمعات المحلية في كل محافظة، مشيراً إلى أن الأنشطة ليست فقط في شكل محاضرات في اتجاه واحد، ولكنها تتضمن حواراً عميقاً مع الشباب، والاستماع إلى آرائهم والرد على استفساراتهم بشأن مختلف القضايا الوطنية.

وأشار "مجلي" إلى أن حصيلة هذه الأنشطة سوف تنشر على كافة الصفحات ومواقع التواصل التابعة للهيئة العامة للاستعلامات ومراكزها في المحافظات لتعميم الفائدة على أوسع نطاق ممكن، مناشداً الشباب والفتيات بالانخراط في هذه الأنشطة في أقرب مركز إعلامي لمقار إقامتهم.