شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران للصيانة تشارك بمؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بالشرق الأوسط 2025 والان مع تفاصيل الخبر

شاركت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية فى مؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بالشرق الأوسط MRO Middle East 2025 والذى انعقد بإمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى الفترة من 10-11 فبراير الجارى بجناح متميز فى المعرض الذى يضم تحت سقفٍ واحدٍ عدد كبير من مقدمى خدمات صيانة وعمرة الطائرات والمحركات وموردى قطع الغيار بالإضافة إلى العديد من شركات الطيران.

وشهد جناح الشركة إقبالًا متميزًا من شركات الطيران العاملة بالشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والتى تستهدف اختيار أفضل مقدمى خدمات صيانة وعمرة الطائرات وأجزائها من حيث عناصر الدقة والكفاءة والوقت المناسب لتقديم الخدمة الفنية.

من جانبه أشاد المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بمشاركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بالمعرض هذا العام وما حققته من نتائج إيجابية، مؤكدًا أن هذه الأحداث تمثل أحد وسائل التسويق لخدمات مختلف الشركات التابعة، وتقدم المشاركة بها ميزة تسويقية ومنصة جذب لمزيد من العملاء وعرض لمختلف الخدمات التى تقدمها الشركات، كما يمثل الحضور بهذه الأحداث تواجدًا قويًا لاسم مصر للطيران ضمن كبرى الكيانات المشاركة.

وأشار المهندس إبراهيم فتحى رئيس مجلس الإدارة والعضو المتنتدب التنفيذى لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية إلى أن المعرض هذا العام شهد نجاحًا كبيرًا لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية من حيث إقبال المشاركين بالمعرض على الجناح من عملاء حاليين ومتوقعين، كما قام الوفد بزيارة عدد من الشركات العارضة لبحث سبل التعاون فى مجالات صيانة وعمرة الطائرات وتوفير قطع الغيار.

وأضاف فتحى أن وفد مصر للطيران للصيانة عقد العديد من الاجتماعات الثنائية مع العديد من شركات الطيران المشاركة بالمعرض بهدف إبرام تعاقدات جديدة مع عدد من العملاء الجدد لتقديم الخدمات الفنية من صيانة دورية بهناجر الشركة وصيانة يومية بمحطات الشركة المنتشرة بالمطارات الداخلية والخارجية، هذا بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع عدد من العملاء الحاليين الذين أعربوا عن رغبتهم فى تجديد الثقة فى شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، نظرًا لما تتمتع به من كفاءة فنية للأفراد بالإضافة إلى أحدث المعدات والتكنولوجيا المستخدمة فى صيانة وعمرة الطائرات.

الجدير بالذكر أن مؤتمر ومعرض MRO Middle East 2025 شارك به ما يزيد عن 250 شركة عارضة و7500 مشارك من أكثر من 40 دولة يمثلوا شركات الطيران وصيانة وعمرة الطائرات والشركات المصنعة للطائرات ومحركاتها وقطع الغيار وشركات الشحن الجوى والشركات المتخصصة فى التدريب والحلول التقنية وغيرها من أنشطة الطيران المختلفة.