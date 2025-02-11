شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: إسرائيل تحارب الإنسانية.. ونرفض تهجير الفلسطينين والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن الرؤية المصرية التي أعلنتها وزارة الخارجية في بيانها الأخير، تمثل الحل الواقعى والمتكامل لتحقيق السلام فى الشرق الأوسط، وإنهاء الصراع الفلسطينى- الإسرائيلى بشكل عادل ومستدام، مؤكدا أن الرؤية المصرية تتسق مع القانون الدولى والإنسانى على عكس الطرح الأمريكى الذى يدعم تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، محذرا من أى محاولة لتجاوز حقوق الفلسطينيين أو الالتفاف عليها لن تؤدى إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار والصراعات فى المنطقة.

وأشار "الجندى" إلى أن الموقف المصرى ثابت على مدار العقود، تجاه دعم القضية الفلسطينية بكل السبل الممكنة، إيمانا بأن تحقيق الأمن والسلام لن يكون ممكنًا إلا من خلال تسوية عادلة، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضمان حق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة إلى ديارهم وفقًا للقانون الدولى.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن إسرائيل لا تزال تمارس سياسات القمع والعدوان، سواء من خلال التوسع الاستيطاني غير الشرعي، أو محاولات تهجير الفلسطينيين، أو فرض سياسة الأمر الواقع بالقوة، وهي ممارسات تتنافى مع كل القوانين والمواثيق الدولية، وتؤدي إلى مزيد من التصعيد الذي يعرقل أي فرصة لتحقيق السلام، مشددا على أن مصر تبذل جهودًا دبلوماسية كبيرة، سواء لوقف التصعيد العسكرى أو للدفع نحو مفاوضات تضمن حقوق الفلسطينيين، وهو ما يجعلها الطرف الأكثر مصداقية فى هذا الملف.

وشدد "الجندى" على أن تجاهل إسرائيل للقوانين الدولية واستمرارها فى سياساتها العدوانية يجب أن يواجَه بتحرك دولي أكثر حزمًا، داعيًا الأمم المتحدة والقوى الكبرى إلى تحمل مسؤولياتها فى إجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها والالتزام بقرارات المجتمع الدولى، مطالبا بموقف عربى موحد تجاه دعم الجهود والرؤية المصرية، والعمل على بناء تحالف دولى داعم لهذه الرؤية لتحقيق مزيد من الضغط على الجانب الإسرائيلى للتراجع عن مخطط التهجير القسرى للفلسطينيين.

وأكد النائب حازم الجندي على أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات جادة وملموسة لإنهاء هذا الصراع، وليس مجرد الاكتفاء بإدارة الأزمات دون حلول حقيقية، مؤكدًا أن الرؤية المصرية تمثل الطريق الوحيد القادر على تحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة، والذى يضمن حقوق الفلسطينيين، ويحقق الاستقرار للجميع.