بأمر تنفيذي… "خليج أميركا" يظهر على خرائط غوغل

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: أصبح المسطح المائي المعروف سابقًا باسم "خليج المكسيك" يظهر لمستخدمي خرائط غوغل في الولايات المتحدة تحت اسم "خليج أميركا"، وذلك بعد أمر تنفيذي من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعادة تسميته.

وأكدت غوغل، الإثنين، أنها طبّقت هذا التغيير وفقًا لسياستها المعتادة، حيث قالت في بيان رسمي: "سيشاهد الأشخاص في الولايات المتحدة اسم (خليج أميركا)، بينما سيظل الاسم (خليج المكسيك) ظاهرًا لمستخدمي الخرائط في المكسيك، وسيتم عرض الاسمين معًا لبقية المستخدمين حول العالم".

ترامب: "تكريم للمجد الأميركي"

لم يكن هذا التغيير مجرد تعديل جغرافي، بل يأتي ضمن توجه أوسع لترامب لإعادة تسمية بعض المواقع البارزة في الولايات المتحدة، بحجة "تكريم المجد الأميركي"، وفق تعبيره.

وكان الرئيس الأميركي قد أصدر أمرًا تنفيذيًا سابقًا بإعادة تسمية جبل ماكينلي، أعلى قمة في الولايات المتحدة، وإلغاء اسم "دينالي" الذي منحه إياه الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2015 تكريمًا للسكان الأصليين في ألاسكا.

غضب مكسيكي وسخرية على وسائل التواصل

لم تمرّ هذه الخطوة مرور الكرام، إذ أثارت ردود فعل غاضبة في المكسيك، حيث اعتبرها كثيرون "استفزازًا غير مبررًا" و"محاولة أخرى لطمس الهوية الثقافية والتاريخية"، فيما امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات ساخرة من القرار، حيث تساءل البعض ساخرًا: "هل سيعيد ترامب تسمية نهر ريو غراندي أيضًا؟".

رمزية سياسية أم بداية تغييرات أوسع؟

يُنظر إلى قرارات ترامب بإعادة التسمية على أنها محاولة لتعزيز القومية الأميركية على حساب الرموز التي تحمل دلالات تاريخية مرتبطة بشعوب أخرى، لكن هذه الخطوات قد تفتح الباب أمام مزيد من التوترات مع الدول المجاورة.