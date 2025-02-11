روسيا تعذب أسرى أوكرانيا بصعق الأعضاء التناسلية وبتر الأطراف

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: اعتمدت روسيا نظام تعذيب وحشي في طريقة تعاملها مع أسرى الحرب الأوكرانيين - حيث تعرض الأسرى لصدمات كهربائية لا هوادة فيها على أعضائهم التناسلية، وتعرضوا للضرب بوحشية لدرجة أن هراوات الشرطة كانت تُكسر، هذا ما اعترف به اثنان من حراس السجن السابقين.

وفي أعقاب غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لأوكرانيا في شباط (فبراير) 2022 ، يُزعم أن الكرملين أرسل أمرًا إلى نظام السجون الخاص به لاتباع هدف رئيسي واحد ضد أسرى الحرب: "كن قاسيًا، لا تشفق عليهم"، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

وقد أعطى الأمر للحراس الروس الحصانة لممارسة البربرية داخل سجونهم، بما في ذلك تكتيك حيث قاموا بتوصيل الأسلاك الكهربائية بأعضاء السجناء التناسلية وتركها حتى نفاد البطاريات، وفقًا لمسؤولي السجن السابقين الذين شهدوا أمام المحكمة الجنائية الدولية .

ويُزعم أيضًا أن الحراس قاموا بضرب السجناء بلا هوادة، وفي كثير من الأحيان كانوا يكسرون هراوات الشرطة الخاصة بهم ويجرون تجارب على أنواع الأسلحة التي تؤذي الجنود الأوكرانيين أكثر.

وقال مسؤولون سابقون وسجناء محررون لصحيفة وول ستريت جورنال إن موظفي السجن كانوا يوجهون ضربهم عمداً إلى نفس المكان لإحداث أكبر قدر من الضرر وكي تنتشر العدوى.

ويُزعم أن الحراس كانوا يمتنعون بعد ذلك عن تقديم العلاج حتى يصاب المريض بالغرغرينا، مما يضطره إلى إجراء عمليات بتر.

وقال أحد مسؤولي السجون الروس السابقين إن سجناء آخرين أصيبوا بتسمم في الدم وتعفن أنسجة العضلات بسبب العدوى.

وأضاف مسؤول آخر في السجن أن الحراس ورؤسائهم حصلوا على الحصانة بفضل سياسة جديدة سمحت لهم بإيقاف تشغيل كاميرات أجسامهم وارتداء الأقنعة عند التعامل مع أسرى الحرب - حتى لا يمكن التعرف عليهم لاحقًا.

ركض مع حمل المراتب

يتذكر أندريه إيجوروف (25 عاما) الفترة التي قضاها لمدة 30 شهرا في سجن بمنطقة بريانسك في روسيا، حيث كان الحراس يجبرونه هو وجنود أوكرانيين آخرين أسرى على الركض مسافة 100 ياردة في القاعات وهم يحملون المراتب فوق رؤوسهم.

كلما مر السجناء الراكضون أمام أحد الحراس، كان الموظف الملثم يضربهم على أضلاعهم. وبعد الركض، كان السجناء يُجبرون على القيام بتمارين البطن، بينما كان الحراس يواصلون لكمهم وضربهم بالهراوات.

وقال إيجوروف، الذي عانى من كسر خمس فقرات في جسده، لصحيفة وول ستريت جورنال: "لقد أحبوا الأمر، كان بإمكانك سماع ضحكاتهم فيما بينهم بينما كنا نصرخ من الألم".

وقال بافيل أفيسوف، وهو أسير حرب آخر يبلغ من العمر 25 عامًا، إنه تم تجريده من ملابسه وصعقه بالكهرباء مرارًا وتكرارًا بمسدس الصعق عندما وصل إلى سجن في منطقة تفير.

يخشى النوم لسبب غريب

وقال أفيسوف إنه وسجناء آخرين أجبروا على الإشادة بموسكو وجيشها أثناء غناء النشيد الوطني الروسي، وإذا أخطأوا في نطق الكلمات، كانوا يتعرضون للضرب.

وقال الشاب البالغ من العمر 25 عاما إن التعذيب جعله غير قادر على النوم بعد إطلاق سراحه في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي خوفا من أن تكون حريته مجرد حلم وأنه إذا نام فسوف يستيقظ مرة أخرى داخل زنزانة السجن.

"كلما وثقت بنفسي بما يكفي للنوم، كل ما كان لدي هو الكوابيس"، كما قال.

وعلى الرغم من الاتهامات والشهادات أمام المحكمة الجنائية الدولية ــ التي تواصل التحقيق في الادعاءات بعد تقديم مذكرات اعتقال بحق بوتن ــ فإن الكرملين ينفي ارتكاب أي مخالفات.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا منفتحة بشأن معاملتها لأسرى الحرب وأن أي ادعاءات تتعلق بالتعذيب لا أساس لها من الصحة.

أجرت روسيا وأوكرانيا 59 عملية تبادل أسرى منذ بداية الحرب. وفي حين لا تنشر أوكرانيا العدد الدقيق لأسرى الحرب الذين تحتجزهم روسيا، فإن التقديرات تشير إلى أن ما لا يقل عن 8000 أسير محتجزون في سجون في روسيا والأجزاء المحتلة من أوكرانيا.