شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يطالب الحكومة بالتجاوب مع طلبات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى القاء النائب محمد ماهر حامد بيان عاجل حول مسجد الإمام الشافعى وانقطاع التيار الكهربائى عن الدار بسبب عدم تسديد وزارة الأوقاف مديونية الدار رغم تحصيلها لإيراد الدار.

وطالب رئيس مجلس النواب الحكومة بالتجاوب مع النواب بصورة سريعة، قائلا أشهد أن الحكومة تتجاوب لكن نطلب المزيد من بعض الوزراء.

وقال النائب إن المسجد عريق وبذلت الحكومة جهدا كبيرا فى تطويره وفيه دار مناسبات ملحقة انشأها الوالد من 40 سنة وأنا جددتها وكانت مخصصة للناس البسطاء بسعر 50 جنيها الإيجار وتم رفع الإيجار إلى 500 جنيه، مضيفا أن إيراد الدار يذهب إلى وزارة الأوقاف ولكننا فؤجئنا مؤخرا بانقطاع التيار الكهربائى عن دار المناسبات.

وتابع النائب قام الأهالى بالتواصل مع الوزارة ولكن لا أحد يرد، لافتا إلى أننا حاولنا التواصل مع وزير الأوقاف وهو راجل فاضل وكان نائبا معنا لكنه منذ أن صبح وزيرا لا يرد هو ولا نوابه على التليفون، قائلا إحنا مش عايزين حاجة كل ما نريده أن تدفع وزارة الأوقاف المديونية.

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزى وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسى أنه سيقوم بالتواصل مع وزير الأوقاف وقبل انتهاء الجلسة سيكون هناك رد بشأن حل المشكلة.