شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يُحيل 23 تقريرا للحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات والان مع تفاصيل الخبر

أحال مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، عدداً من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوي للحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات وتلك التقارير بشأن اقترحات برغبات مقدمة من بعض النواب للعمل على حل المشاكل أو إزالة معوقات أو تقديم الخدمات لاهالي دوائرهم الانتخابية وتم مناقشتها باللجنة بحضور ممثلي الحكومة وصدر بشأنها توصيات.

وجاءت تلك التقارير للنواب، علي النحو التالي:

1.محمد حمدى دسوقي، بشأن استلام المبنى الجديد بمستشفى المبره – محافظة أسيوط.

2.محمود نجيب مشعل، بشأن إنشاء فرع توثيق باسم توثيق ميت الخولى عبد الله يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بمركز الزرقا - محافظة دمياط.

3. محمد الصمودى، بشأن إدراج خدمات الشهر العقارى ببعض مكاتب البريد بمركز دسوق – محافظة كفر الشيخ.

4. نشوى رائف، بشأن نقل عيادة التأمين الصحي بمركز البدارى إلى مستشفى البدارى المركزي – محافظة أسيوط.

5.بلال حامد النحال، بشأن بناء مجمع عيادات للتأمين الصحي بالمحمودية بدلاً من المبنى المؤجر – محافظة البحيرة.

6.سناء السعيد، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي بمدينة ساحل سليم – محافظة أسيوط.

7.أحمد حمدى خطاب، بشأن إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بشارع فتحى السعيد المتفرع من شارع الترعة بقرية نظير – مدينة كفر الدوار – محافظة البحيرة.

8.عادل حماد، بشأن توصيل مياه الشرب لقريتى كوم النوام والأسطى حسن والتوابع بمركز دمنهور – محافظة البحيرة.

9.منى عمر، بشأن إعادة فتح مدرسة تمريض تكون تابعة لمستشفيات جامعة الإسكندرية – محافظة الإسكندرية.

10.محمد عبد الحميد هاشم، بشأن تغيير اسم مدرسة (سيدي درويش) الابتدائية بقرية أبو غنيمة مركز سيدي سالم إلى مدرسة الشهيد (أحمد ماضي) – بمركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.

11.نشوى رائف، بشأن استكمال أعمال بناء مدرسة السلام الإعدادية بنين مركز البداري – محافظة أسيوط.

12.أحمد إسماعيل، بشأن إنشاء مدرسة يابانية بحى السلام أول وثان – محافظة القاهرة.

13.إيمان خضر، بشأن سرعة طرح بناء جناح إضافي بعدة مدارس بمركز الزقازيق – محافظة الشرقية.

14.محمد حمدى دسوقى، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي لشارع محطة المحمول بمنطقة غرب البلد بمدينة أسيوط – محافظة أسيوط.

15.إبراهيم نظير، بشأن سرعة ازدواج ورصف الطريق الزراعي من أسيوط إلى مركز ديروط – محافظة أسيوط.

16.أحمد إسماعيل، بشأن تخصيص قطعة أرض بحي السلام ثان بمحافظة القاهرة لإنشاء موقف لهيئة النقل العام وجميع سيارات السرفيس.

17.محمود نجيب مشعل، بشأن رفع كفاءة وتمهيد طرق الغوابين والعطوي – مركز فارسكور – محافظة دمياط.

18.نشوى رائف، بشأن إحلال وتجديد كوبري الهمامية مركز البداري – بمحافظة أسيوط.

19.محمد حمدي دسوقي، بشأن سرعة إنارة كوبري منقباد وعمل تخطيط للمطالع والمنازل لتنظيم حركة سير السيارات – محافظة أسيوط.

20.يحيي عيسوي، بشأن تخصيص قطعة أرض ملك الوحدة المحلية بحوش عيسى بمحافظة البحيرة لإقامة فرع لمكتبة مصر العامة – محافظة البحيرة.

21.نشوى الشريف، بشأن سرعة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

22.أحمد بلال البرلسي، بشأن ترميم وكالة الغوري الأثرية في المحلة الكبرى وتحويلها لمركز ثقافي – محافظة الغربية.

23.منى عمر، بشأن تعاون هيئة تعمير الساحل الشمالى مع وزارة السياحة في إقامة عدد من الموتيلات السياحية في المواقع والقرى والأراضي التابعة لها بالساحل الشمالي الغربي.