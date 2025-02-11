شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأعلى للإعلام: تخريج أكثر من 4 آلاف أفريقى من مركز تدريب الأفارقة والان مع تفاصيل الخبر

عقدت لجنة الشئون الأفريقية اجتماعها يوم الأحد برئاسة الدكتور شريف الجبلى، للتعرف على رؤية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نحو مد جسور التواصل والتفاهم بين الصحفيين والإعلاميين لنشر المعرفة وتبادل الثقافات والخبرات بين مختلف البلدان الأفريقية لمواجهة كافة التحديات التى تواجه الإعلام فى دول القارة الأفريقية، بما يسهم فى خدمة مصالح أبناء القارة، وحضر الاجتماع عصام الأمير وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.



وفى بداية الاجتماع رحب الدكتور رئيس اللجنة بوكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مؤكدًا على أهمية دور الإعلام فى دعم العلاقات المصرية الأفريقية، وحرص اللجنة على أن يكون هناك دور ملموس للإعلام المصرى تجاه القارة الأفريقية.

ومن جانبه عرض عصام الأمير وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام دور المجلس وأهمية مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة، وأن عدد الخريجين وصل إلى 4228 دارسًا حتى الآن بإجمالى عدد 169 دورة تدريبية من معظم البلدان الأفريقية الشقيقة، كما يقوم المركز بمواصلة تدريب الإعلاميين والصحفيين الأفارقة وذلك لتوطيد علاقة مصر بالدول الأفريقية، وزيادة مهارات المتدربيين الأفارقة فى مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والأعمال الفنية المتصلة بها تأكيدًا على التواصل بين مصر وأشقائها فى أفريقيا وخلق مناخ من تبادل الثقافات وجعل المتدربين سفراء لمصر فى بلدانهم بعد عودتهم وربطهم بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من خلال وسائل تواصل متعددة، وبالفعل هناك تواصل مستمر معهم إلى الآن.

من جانبهم أكد النواب، على ضرورة المام المدربين بمركز تدريب الإعلاميين الأفارقة بثقافات وعادات الشعوب الأفريقية حتى يحقق التواصل والتفاهم اللازم بين المدربين والمتدربين وتبادل الخبرات، وأيضا تطوير الإذاعات الموجهة وترجمة المحتوى الإعلامى الذى يتم مخاطبة هذه الشعوب به إلى العديد من اللغات الأفريقية وعدم الاكتفاء باللغة الإنجليزية والفرنسية فقط حتى يصل إلى كافة الشعوب الأفريقية بكل يسر.



كما أكد النواب أعضاء اللجنة، على ضرورة استمرار التواصل بين المتدربين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بهدف توطيد علاقة مصر بالدول الأفريقية وتبادل الثقافات والرؤى مع الإعلاميين الأفارقة باعتبارها شكل من اشكال القوى الناعمة، كما اقترح النواب توجيه الدعوة لخريجى المركز لحضور الاحتفالات أثناء افتتاح المشروعات الضخمة بما يعكس الخبرات والقدرات المصرية التى يمكن أن تسهم فى مساعدة الدول الأفريقية الشقيقة فى كافة المجالات.

فيما أكد وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن مقترحات أعضاء اللجنة سوف توضع محل الدراسة والتنفيذ فى أقرب وقت.