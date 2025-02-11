زلزال بقوة 5.1 درجة يهز شمال المغرب

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالاً بقوة 5.1 درجة وقع بالقرب من مدينة القصر الكبير في شمال المغرب اليوم الثلاثاء.

من جانبه أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب بأن الهزة الأرضية كانت بقوة 5.2 درجة ووقعت في إقليم وزان.

وأضاف المعهد أن الزلزال كان على عمق 20 كيلومتراً.

وأوضح أن مركز الهزة الأرضية، التي وقعت حوالي الساعة 11:48 مساء بالتوقيت المحلي تم تسجيله في قرية بريكشة التابعة لإقليم وزان.

وقالت السلطات المحلية لوكالة المغرب العربي للأنباء إن الزلزال لم يخلف أي خسائر.