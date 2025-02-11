قتيل ومصابون بعد اصطدام طائرتين في مطار أميركي

ابوظبي - سيف اليزيد - لقي شخص على الأقل حتفه وأصيب آخرون إثر تصادم طائرتين خاصتين بعد ظهر الاثنين في مطار سكوتسديل بولاية أريزونا الأميركية، وفقاً للسلطات.

وقالت كيلي كوستر، منسقة التخطيط الجوي والتواصل في المطار، إن طائرة رجال أعمال متوسطة الحجم اصطدمت بطائرة أخرى مماثلة كانت متوقفة على ملكية خاصة.

وأوضحت إدارة الطيران الاتحادية أن الطائرة التي تسببت بالتصادم انحرفت عن المدرج قبل الاصطدام بالطائرة المتوقفة.

ووفقاً لكابتن ديف فوليو من إدارة إطفاء سكوتسديل، تم نقل اثنين من المصابين إلى مراكز الإصابات البالغة، في حين أن شخصاً آخر حالته مستقرة في المستشفى. وأضاف أن شخصاً لا يزال محاصرا داخل إحدى الطائرتين، مؤكداً: "نقوم بكل ما في وسعنا لإنقاذ الشخص العالق على متن الطائرة". وأوضحت كوستر أن المدرج تم إغلاقه وسيظل مغلقاً حتى إشعار آخر.