قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ثلاثة فلسطينيين من مدينة جنين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة فلسطينيين خلال عدوانها المستمر على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية للأسبوع الثالث على التوالي، والذي خلف دمارًا كبيرًا في منازل وممتلكات الفلسطينيين، ترافق ذلك مع عمليات تجريف واسعة للشوارع والبنية التحتية.

في السياق، أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن قوات الاحتلال تمنع سيارات الإسعاف من دخول الحي الشرقي في مدينة جنين، تزامن ذلك مع اندلاع مواجهات وإلقاء مسيّرة للاحتلال عددًا من القنابل على منازل وتجمعات الفلسطينيين في الحي.

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