شكرا لقرائتكم خبر عن توعية الأطفال على رأس أولويات التحالف الوطنى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يهتم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي بالأطفال وتوعيتهم وهو ما ظهر جليا في فعالياته والتي كان آخرها ما نظمه أعضاء التحالف الوطنى خلال الأيام القليلة الماضية، حيث نفذت المؤسسة الصديقية عضو التحالف الوطنى معسكر الأطفال الشتوي في تجربة تعليمية وترفيهية.

وعاش الأطفال المشاركون في معسكر الأطفال الشتوي 2025، الذي نظمته المؤسسة الصديقية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لحظات مميزة مليئة بالتعلم والمرح على مدار ثلاثة أيام، حيث قدم للأطفال مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية التي جمعت بين الإبداع والتعليم والتوعية البيئية.

وتضمنت الفعاليات ورش عمل متنوعة، منها زراعة الأشجار المثمرة ونباتات الزينة، وتدوير المخلفات بطرق مبتكرة، بالإضافة إلى الأعمال الفنية التي أظهرت إبداعات الأطفال الصغيرة. كما شهد المعسكر أجواءً حماسية من خلال الألعاب والمسابقات الرياضية التي لاقت تفاعلاً كبيراً من المشاركين.

ولم يقتصر البرنامج على الأنشطة الترفيهية فقط، بل شمل أيضاً ورشاً تعليمية حول ريادة الأعمال وأهداف التنمية المستدامة، حيث تم تقديم مفاهيم جديدة للأطفال بطريقة شيقة ومبسطة.

يأتي هذا المعسكر كجزء من الجهود المستمرة للمؤسسة الصديقية في تعزيز الوعي البيئي والاجتماعي لدى الأطفال، وتنمية مهاراتهم الإبداعية والقيادية في إطار ترفيهي وتعليمي متكامل.

وضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي الصحي وغرس العادات الإيجابية لدى الأطفال، نظمت المؤسسة الصديقية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فاعلية توعوية حول أهمية النظافة الشخصية وأثرها على الصحة العامة، جاءت الفعالية في مركز شباب واحة المنتجين بمساكن عثمان، بمشاركة عدد كبير من الأطفال.

استخدمت في الفاعلية أساليب مبتكرة ومرحة لتوصيل المعلومات، حيث تم عرض أفلام كرتونية وأغاني تعليمية، بالإضافة إلى استخدام دمى ومجسمات لتوضيح طرق العناية بالنظافة الشخصية والأسنان.

واختتمت الفعالية بتوزيع أدوات نظافة شخصية على الأطفال، بهدف تحفيزهم على الاهتمام بأنفسهم وتبني عادات صحية سليمة.

وأكدت المؤسسة أن هذه الفعاليات تأتي في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لتعزيز الوعي المجتمعي ودعم التنمية المستدامة.