شكرا لقرائتكم خبر عن تهم تتعلق بالفساد.. ترامب يعتزم العفو عن حاكم إلينوي السابق والان نبدء بالتفاصيل

العفو عن حاكم ولاية إلينوي

قرارات العفو الرئاسي في أمريكا

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامه العفو عن حاكم ولاية إلينوي السابق رود بلاجوجيفيتش.يأتي هذا القرار بعد خمس سنوات من تخفيف العقوبة الصادرة بحقه في تهم تتعلق بالفساد، بحسب مصدر لوكالة أسوشيتد برس للأنباء.وخفف ترامب عقوبة بلاجوجيفيتش بالسجن لمدة 14 عاما بتهمة الفساد السياسي خلال فترة ولايته الأولى.ويعتزم ترامب التوقيع على العفو بعد ظهر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي، حسبما أفاد المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته.يشار إلى أن بلاجوجيفيتش، وهو ديمقراطي ظهر في برنامج ترامب لتلفزيون الواقع، "سليبرتي أبرينتس"، أدين في عام 2011 وحكم عليه بالسجن لمدة 14 عامًا.وخدم ثماني سنوات قبل أن يخفض ترامب، وهو جمهوري، فترته.