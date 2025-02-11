شكرا لقرائتكم خبر عن مركبات نقل مدرعة.. لاتفيا تزود أوكرانيا بمساعدات عسكرية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

مساعدات لاتفيا العسكرية لأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع في لاتفيا، أنها تعتزم تزويد أوكرانيا بمزيد من المساعدات العسكرية للدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي الشامل.وقالت الوزارة في بيان إنها طلبت عددا غير معلن من مركبات النقل المدرعة لتُسلم للقوات المسلحة الأوكرانية هذا العام.وفي أغسطس الماضي، طلبت لاتفيا أكثر من 200 مركبة مدرعة من شركة "باتريا" الفنلندية المصنعة، وطلبت مجددًا 56 مركبة أخرى في نوفمبر 2024.وأوضحت الوزارة إن الطلبية الجديدة الخاصة بأوكرانيا ليس له تأثير على نطاق وظروف طلبية خاصة بلاتفيا.وستنتج المركبات بشكل أساسي في منشأة إنتاج "باتريا" التي افتتحت في لاتفيا في مايو 2024.وتشترك لاتفيا في حدود مع روسيا وحليفتها بيلاروس، هي أحد أشد الداعمين لأوكرانيا.