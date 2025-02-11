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مركبات نقل مدرعة.. لاتفيا تزود أوكرانيا بمساعدات عسكرية جديدة

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د ب أ - ريجا 0 تبليغ

  • مركبات نقل مدرعة.. لاتفيا تزود أوكرانيا بمساعدات عسكرية جديدة 1/2
  • مركبات نقل مدرعة.. لاتفيا تزود أوكرانيا بمساعدات عسكرية جديدة 2/2

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع في لاتفيا، أنها تعتزم تزويد أوكرانيا بمزيد من المساعدات العسكرية للدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي الشامل.
وقالت الوزارة في بيان إنها طلبت عددا غير معلن من مركبات النقل المدرعة لتُسلم للقوات المسلحة الأوكرانية هذا العام.

مساعدات لاتفيا العسكرية لأوكرانيا

وفي أغسطس الماضي، طلبت لاتفيا أكثر من 200 مركبة مدرعة من شركة "باتريا" الفنلندية المصنعة، وطلبت مجددًا 56 مركبة أخرى في نوفمبر 2024.

وأوضحت الوزارة إن الطلبية الجديدة الخاصة بأوكرانيا ليس له تأثير على نطاق وظروف طلبية خاصة بلاتفيا.

حرب روسيا وأوكرانيا

وستنتج المركبات بشكل أساسي في منشأة إنتاج "باتريا" التي افتتحت في لاتفيا في مايو 2024.
وتشترك لاتفيا في حدود مع روسيا وحليفتها بيلاروس، هي أحد أشد الداعمين لأوكرانيا.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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