ترامب يتوعد حماس بـ"الجحيم" وقطع المساعدات عن مصر والأردن

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: أمهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب حركة "حماس" حتى يوم السبت المقبل للتراجع عن تعليق عملية تبادل الأسرى بسبب الخروقات الإسرائيلية، مؤكدا أنه سيدعو لإلغاء وقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ترامب قوله: "ستفتح أبواب الجحيم إذا لم يعد الرهائن من غزة، إذا لم تتم إعادة جميع الرهائن بحلول الساعة 12 ظهرا يوم السبت سأدعو لإلغاء وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أن "إسرائيل بوسعها إلغاء اتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف أنه سيجري حديثا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشأن اعتبار يوم السبت المقبل "موعدا نهائيا لعودة الرهائن من غزة".

جاءت تصريحات الرئيس الأميركي عقب إعلان الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة مساء الاثنين، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم السبت القادم، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

وأشار إلى أن "هذا التأجيل مستمر إلى حين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي، ونؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال".

وقف المساعدات عن مصر والأردن

كما هدد الرئيس الأميركي المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية بوقف المساعدات إذا رفضتا استقبال لاجئين فلسطينيين ضمن خطته لتهجير أهالي قطاع غزة، مشيرا إلى اعتقاده بأن "الأدرن سيستقبل اللاجئين".

ويأتي ذلك عقب تجديد ترامب، تصريحاته الداعية إلى تهجير سكان قطاع غزة، وذلك تحت ذريعة إعادة الإعمار، في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل يومه الـ23.

وأعاد ترامب تصريحاته التي أثارت الكثير من الجدل بشأن غزة، قائلا هذه المرة إنه لا يزال "ملتزما بشراء غزة وامتلاكها"، مضيفا أنه "ربما يعطي أجزاء من القطاع إلى دول أخرى في الشرق الأوسط لبنائه"، مشددا على أنه سيحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية، و"سيهتم بالفلسطينيين، وسيتأكد من أنهم لن يقتلوا".

وعلى الرغم من تصريحات ترامب، فقد أكدت عمان والقاهرة رفضهما القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدتين أن أراضي فلسطين للفلسطينيين، ولن يسمحوا بتصفية القضية الفلسطينية.