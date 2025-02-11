70 مليون مشاهدة لأسرار الأهرامات في غضون 24 ساعة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: قبل أسابيع عدة، اشتعل الغضب في الشارع المصري، واقعياً، وكذلك افتراضياً عبر منصات السوشيال ميديا، تفاعلاً مع شائعة تقول إن الحكومة المصرية قامت بتأجير الأهرامات لليوتيوبر العالمي مستر بيست الذي يحظى بمتابعة أكثر من 400 مليون شخص عبر منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها "يوتيوب".

وحدثت حالة من الغضب بين المصريين، وسط اتهامات بأن ما حدث يحمل نوعاً من الاستهتار بحضارة وتاريخ مصر، فكيف يتم تأجير الأهرامات، وهي الرمز الحضاري والتاريخي الأكثر أهمية في العالم ليوتيوبر يتحكم فيه لمدة 100 ساعة مقابل مبلغ مالي؟.

واتضح فيما بعد، وبناء على بيان حكومي رسمي، أن هذا لم يحدث، بل قام اليوتيوبر العالمي بالحصول على تصاريح وموافقات معينة للوصول لكافة الأماكن والغرف الداخلية للأهرامات، حتى تلك التي يتم منع زيارتها للأشخاص والسائحين العاديين.

70 مليون مشاهدة في 24 ساعة

وبعد أن قام مستر بيست السبت ببث حلقة الأهرامات عبر منصته في يوتيوب، تصدرت الحلقة قائمة الأعلى مشاهدة على موقع يوتيوب حول العالم، وتخطت حاجز الـ 70 مليون مشاهدة فور طرحها على قناته الخاصة.

وطرحت الحلقة على قناة مستر بيست تحت اسم "أمضيت 100 ساعة داخل الأهرامات - I Spent 100 Hours Inside The Pyramids"، والتي حازت على اهتمام مصري وعالمى كبيرين.

الحلقة التي حققت قرابة 70 مليون مشاهدة في غضون ساعات، سيكون لها مردود كبير يصب في صالح السياحة المصرية، وسط تعليقات من المشاهدين من العالم العربي أو عبر العالم على أن هذه المشاهد والأماكن والأسرار يعرفونها، ويرونها لأول مرة في منطقة أهرامات الجيزة.

مشروع التصوير الذي قام به اليوتيوبر العالمي الشهير حاز على اهتمام كبير أثناء تنفيذه من وزارة السياحة والآثار في مصر، وزارات أخرى.

زاهي حواس: مصر هي الرابح الأكبر

وأشار عالم الآثار وعلم المصريات المصري زاهي حواس إلى الفيديوهات التي قام بتصويرها مع اليوتيوبر العالمي مستر بيست حيث قال: "قمت باستغلاله حتى نصل إلى 400 مليون شخص يتابعوه عبر المنصات المختلفة، فقبلت التصوير معه مقابل إعلان الأدلة التي أشرحها له والتي تثبت أن المصريين هم بناة الأهرامات"

كما تحدث عن علاقته الخاصة بالتوابيت الأثرية، حيث كشف عن رغبته في رفع تابوت الملك توت عنخ آمون لدراسته من الأسفل، متسائلا: لماذا لم يفعل كارتر ذلك عند اكتشافه؟.

كما أكد أن الملك توت عنخ آمون لم يُقتل، بل مات بسبب حادث، موضحا أن الفتحة في المومياء كانت جزءا من عملية التحنيط، وأضاف أن نتائج التحاليل النهائية حول سبب الوفاة ستعلن قريبا، وفقاً لما كشف عنه لموقع"اليوم السابع".

بناة الأهرام لم يكونواً عبيداً

وكشف حواس عن عدد من الاكتشافات الحديثة، من أبرزها: العثور على أقدم تابوت مغلق بالكامل والذي تم فتحه في بث مباشر عالمي، يعود عمر هذا التابوت إلى 4600 عام ويحتوي على مومياء وكلب صغير، وهو أمر نادر جدًا.

كما تحدث عن اكتشاف مقابر عمال بناة الأهرام، مؤكدا أنهم لم يكونوا عبيدا، وأضاف أيضا أنه تم استخراج أحدث تابوت يعود عمره إلى 4300 عام من الأسرة الخامسة في سقارة، وهو جزء من مجموعة تضم 100 تابوت خشبي، كل منها يتميز بتصميم ولون فريد، ومن بين هذه التوابيت، وجدت أقدم مومياء بحالة جيدة تحمل قطعا ذهبية، مما يدل على مكانة صاحبها.