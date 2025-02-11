شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء يتصدى لتهمة "هتك عرض الزوجة القاصر".. نقلا عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "القضاء يتصدى لجريمة (هتك عرض) الزوج لزوجته القاصر المتزوجها عرفيا"، استعرض خلاله حكما قضائيا، ببراءة زوج من تهمة هتك عرض زوجته (من زواج عرفى) القاصر التي لم تبلغ 18 سنة، وذلك بعد اتهام زوجته له بهتك عرضها، مستندة في حيثيات حكمها على نص المادة 60 عقوبات ووجود سبب من أسباب الإباحة: "أنه لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكبها بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة ...."، و"... وأن ‏الزواج رسمي أو عرفي حق مقرر بمقتضى الشريعة ومن ثمة ينتفى عن الفعل الذي ارتكبه المتهم وهو معاشرة الطفلة المجني عليها معاشرة الأزواج استنادا إلى الزواج العرفي الذي شاهده الشهود ويبيح الوطء شرعا بمقتضى الشريعة، وانصراف إرادة المتهم إلى ممارسة حقا شرعيا وانتفى عن الفعل صفة الجريمة"، وذلك في قضية النيابة العامة رقم 25414 لسنة 2023 ج قسم العليا، والمقيدة برقم 3839 لسنة 2013 كلى جنوب المنيا.

وإليكم التفاصيل كاملة:

القضاء يتصدى لجريمة "هتك عرض" الزوج لزوجته القاصر.. توجيه الاتهام لأحد الأزواج والنيابة تُحيله للمحاكمة.. والمحكمة تقضى ببرائته.. وتستند على نص المادة 60 عقوبات.. وتؤكد: الزواج رسمى وعرفى حق مقرر وشرعى





برلمانى