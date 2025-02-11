جمعية الكشافة السعودية تُشارك في اللقاء الكشفي الدولي العاشر بالشارقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تُشارك جمعية الكشافة العربية السعودية، في اللقاء الكشفي الدولي العاشر الذي تستضيفه حاليًا مفوضية كشافة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويستمر حتى 17 فبراير الجاري تحت شعار “الكشفية والتنمية المستدامة”، وبمشاركة 80 جمعية كشفية من مختلف المكاتب الكشفية العالمية.

ويتضمن اللقاء العديد من الفعاليات وورش العمل والزيارات، من أبرزها ورشة الكشفية والتنمية المستدامة، وجولة سياحية بالمنطقة الشرقية تشمل الحدائق المعلقة، ومركز الطيور الجارحة، ومحمية الحفية، ومنتزه الشرطة الصحراوي، وزيارة سفاري الشرقية، ومزرعة القمح، وبرج خليفة والقرية العالمية، وأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، إضافة إلى فعاليات رياضية شاطئية بالحمرية، وأمسية دولية لتبادل الثقافات بين الدول المشاركة.

ويأتي اللقاء الذي يقام للمرة العاشرة منذ انطلاقته عام 2003 لبناء جسور التعاون، وتعزيز مهارات القيادة لدى الشباب، ليكونوا سفراء للسلام والتنمية المستدامة في مجتمعاتهم، ولتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية بين المشاركين، حيث يتعلم الكشافون من خلال الأنشطة التفاعلية أهمية العطاء، والعمل الجماعي، وخدمة المجتمع بشكل فعّال، كما أنه منصة لتطوير مهارات القيادة، والتدريب على كيفية تحمل الشباب المسؤولية تجاه مجتمعاتهم، والإسهام في تحقيق التغيير الإيجابي، وتعزيز قيم التطوع، والمساهمة الفعالة في بناء مجتمعات قوية ومستدامة.

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