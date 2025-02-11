بريطانيا ترحِّل 19 ألف أجنبيا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلنت وزارة الداخلية البريطانية عن إبعاد ما يقرب من 19000 مجرم أجنبي وأشخاص ليس لديهم الحق في التواجد في المملكة المتحدة منذ تولي الحكومة منصبها.

وقال بيان للوزارة إنه تم إرجاع ما يقرب من 19000 طالب لجوء فاشل ومجرمين أجانب ومخالفين آخرين لقوانين الهجرة منذ الانتخابات إلى دول في جميع أنحاء إفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا الجنوبية بعد تصعيد كبير في إنفاذ قوانين الهجرة من قبل وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة إنه من خلال إعادة نشر 1000 موظف للعمل على إنفاذ قوانين الهجرة وإرسال إشارة واضحة مفادها أن القادمين إلى هنا بشكل غير قانوني سيتم إعادتهم بسرعة - بين 5 يوليو 2024 و 31 يناير 2025، ارتفعت عمليات الإبعاد القسري بنسبة 24٪، وارتفعت عمليات إبعاد مرتكبي الجرائم الأجانب بنسبة 21٪ وارتفعت مداهمات العمل غير القانوني بنسبة 38٪ مقارنة بنفس الفترة قبل 12 شهرًا.

وتمثل هذه الأرقام أعلى معدل عودة شهدته المملكة المتحدة منذ عام 2018 وتشمل أكبر 4 رحلات طيران مستأجرة في تاريخ المملكة المتحدة، بإجمالي أكثر من 850 شخصًا على متنها.

وكجزء من هذا الإصدار، شاركت وزارة الداخلية لأول مرة صورًا للعمل الداخلي لعملية الإبعاد لتوفير فهم أكبر لهذا العمل المهم.

تنظيم اللجوء

ويعد نجاح الحكومة في تكثيف عمليات الإبعاد جزءًا أساسيًا من خطتنا للتغيير لتحقيق أولويات العمال واستعادة النظام أخيرًا إلى نظام اللجوء. يركز هذا النهج الجديد على كسر نموذج عمل عصابات التهريب من خلال سلطات إنفاذ القانون الأكثر صرامة من أي وقت مضى، وإزالة أولئك الموجودين هنا بشكل غير قانوني بسرعة وإنهاء الوعد الكاذب بالوظائف التي تستخدمها العصابات لبيع المساحات على القوارب.

ثقة الجمهور

وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر: لإعادة بناء ثقة الجمهور في نظام الهجرة، نحتاج إلى إظهار احترام القواعد وإنفاذها. ولهذا السبب، وكجزء من خطة الحكومة للتغيير، خصصنا موارد إضافية كبيرة لإنفاذ قوانين الهجرة والعودة، حتى يتم إبعاد أولئك الذين ليس لديهم الحق في التواجد هنا، وخاصة أولئك الذين ارتكبوا جرائم في بلدنا، في أسرع وقت ممكن.

وأضافت: أود أن أشيد بجميع موظفي إنفاذ قوانين الهجرة وغيرهم من المسؤولين في وزارة الداخلية الذين يبذلون قصارى جهدهم بلا كلل كل يوم لجعل نظام العودة يعمل بحزم وعدالة وسرعة.

وقالت وزيرة الداخلية: تستمر عمليات ترحيل وعودة المجرمين الأجانب وطالبي اللجوء الفاشلين بشكل منتظم، وسيتم تأكيد الأرقام النهائية في وقت لاحق من العام، كجزء من الإحصاءات المنشورة المعتادة لوزارة الداخلية.

ويعد تكثيف عمليات العودة جزءًا مهمًا من عمل الحكومة على مستوى النظام لتعزيز أمن الحدود في المملكة المتحدة واستعادة النظام في نظام اللجوء والهجرة. كما أن معالجة العمل غير القانوني أمر حيوي لهذا النهج، وشهد الشهر الماضي مداهمة 828 مبنى من قبل إنفاذ قوانين الهجرة، وهو أعلى إجمالي للمداهمات المسجلة في شهر يناير لأكثر من نصف عقد من الزمان.

الاتجار بالبشر

وقالت الوزيرة كوبر: خلال عمليات التنفيذ هذه، يلعب ضباط إنفاذ قوانين الهجرة أيضًا دورًا حاسمًا في معالجة الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة من خلال آلية الإحالة الوطنية (NRM). يسمح هذا النظام للحكومة بتنفيذ التزاماتها بتحديد ودعم ضحايا العبودية الحديثة والاتجار بالبشر البالغين. يتم تدريب ضباط إنفاذ قوانين الهجرة على اكتشاف علامات العبودية الحديثة والاتجار بالبشر عندما يقومون بزيارات إنفاذ وإحالة الضحايا إلى آلية الإحالة الوطنية للحصول على الدعم.

وختمت الوزير كوبر قائلة: في الأشهر المقبلة، ستقدم الحكومة سلطات جديدة على غرار مكافحة الإرهاب لتحديد وتعطيل وسحق عصابات تهريب البشر، كجزء من تشريع جديد قوي لحماية أمن الحدود في المملكة المتحدة.

وخضع مشروع القانون للقراءة الثانية في مجلس العموم اليوم الإثنين.