فيديو : صحفي استقصائي يكشف فضيحة من العيار الثقيل حول الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ودعمها لحركة طالبان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشف الصحفي الاستقصائي مايك بنز عن فضيحة من العيار الثقيل تتعلق بـ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، حيث أشار إلى أنها كانت تدعم حركة طالبان من خلال توزيع الهيروين وتصديره وزراعته.

وأثارت هذه المعلومات جدلًا واسعًا، خاصة وأن الوكالة أُغلِقت لاحقًا بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب الكوارث التي تسببت فيها.

ويُذكر أن مايك بنز برز في الفترة الأخيرة في الولايات المتحدة كأحد الأسماء المهمة في كشف فضائح USAID، وكان من بين الصحفيين الثلاثة الذين نشروا ملفات X، التي ظهرت بعد استحواذ إيلون ماسك على منصة تويتر.

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