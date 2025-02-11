شكرا لقرائتكم خبر عن وفد «التنسيقية» يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، بحضور ناجي الناجي المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة وذلك بمقر السفارة.

وفي بداية اللقاء أعرب السفير الفلسطيني عن شكره وتقديره للشعب المصرى بشكل عام، ولتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على دعمهم المتواصل للقضية الفلسطينية، مثمنا كل خطوات الدولة المصرية على المستويات كافة رفضا لمخطط التهجير، وكذلك دعم دخول المساعدات الإنسانية، ووقف اطلاق النار.

وأكد وفد التنسيقية، أن الشعب المصرى يقف بجانب القضية الفلسطينية على كل المستويات، ويدعم حق الشعب الفلسطينى في أرضه، ويرفض أى محاولات للتهجير، وتصفية القضية الفلسطينية.

كما أشار الوفد إلى الحدث الكبير الذى قامت به التنسيقية مع كافة جموع الشعب المصرى أمام معبر رفح البرى، رفضًا لكل المخططات التي يحاول البعض تمريرها، وهو الأمر الذى قدره السفير الفلسطيني بشكل كبير.

وأوضح السفير دياب اللوح، أهمية دعم الدولة الوطنية بمفهومها الشامل، باعتبارها الحل الأمثل للقضية الفلسطينية، والتي تأتي اتساقًا مع المطالب الأممية والعربية والإقليمية، في حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على أهمية القمة العربية الطارئة التي من المقرر أن تعقد بالقاهرة، وما ينتج عنها، باعتبارها وسيلة هامة لتقريب وجهات النظر، وصياغة موقف عربي موحد أمام التحديات التي تواجهنا.

ضم وفد التنسيقية كلاً من النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، والنائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وبسمة العقدة، ونسمة حمدي، وزكي القاضي، وداليا الطحلاوي، ويوسف العوال، وجهاد سيف، ومحمد شوقي، أعضاء التنسيقية.