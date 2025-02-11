شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود فوزي: ندعم كل ما ينشط الأحزاب ويسهم في إثراء الحياة الحزبية والان مع تفاصيل الخبر

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تدعم كل ما هو ينشط الأحزاب ويسهم في إثراء الحياة الحزبية، منوها إلى أن حزب الوعي برنامجه متميز.

وأضاف في تصريح لـ"الخليج 365" على هامش احتفالية تدشين حزب الوعي، أن الحكومة تعمل على كل ما يمكن أن يسهم في تمكين وتشجيع المرأة والشباب، كما أنها تقف على مسافة واحدة من كل الأحزاب والقوى السياسية.

وأشار إلى أن الحكومة تشجع العمل السياسي، وتحترم جميع الأحزاب، ونقدر بصفة خاصة الأحزاب التي تقف ظهيرًا للدولة وتدعم الحكومة، وفي كل الأحوال نتحاور مع الجميع، ومنفتحون على جميع الآراء والاتجاهات".

وأضاف أن مبادرة الحوار الوطني كانت نقطة انطلاق مجتمعية وسياسية واسعة عن طريق منح أطياف المجتمع الفرصة في المشاركة في وضع وترتيب أولويات العمل الوطني، مشيرا إلى أن مصر مستمرة في طريقها لدعم مسيرة حقوق الإنسان من خلال تشريعات حديثة وسياسات مؤسسية رشيدة.