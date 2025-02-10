ترامب يمرر صفقة أسلحة لإسرائيل بـ8 مليارات دولار

القاهرة - كتب محمد نسيم - أبلغت الخارجية الأميركية، الكونغرس، بأنها تخطط للمضي قدماً في صفقة أسلحة إلى إسرائيل بقيمة تزيد عن 8 مليارات دولار، متجاوزة عملية المراجعة غير الرسمية التي كانت لا تزال جارية في إحدى لجان مجلس النواب، حسبما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز".

وأخطرت الوزارة الكونغرس رسمياً بنيتها، الخميس، وفي نفس اليوم، أصدرت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" بيانين صحافيين، أحدهما يقول إنها ستبيع لإسرائيل 3 آلاف صاروخ جو-أرض من طراز Hellfire بقيمة 660 مليون دولار، والآخر يتعلق بإرسال قنابل ومجموعات توجيه بقيمة 6.75 مليار دولار.

لكن البنتاجون لم يصدر بياناً لبيع قذائف المدفعية، باعتبارها عملية بيع تجارية مباشرة لم تتطلب من الوزارة إصدار بيان مفصل، ليبلغ مجموع قيمة هذه المبيعات أكثر من 8 مليارات دولار.

المصدر : وكالات