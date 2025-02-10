ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 48,208 شهداء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 48,208 شهداء و 111,655 جريحًا معظمهم من الأطفال والنساء.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وإصابة ثلاثة آخرين برصاص الاحتلال في مدينة رفح جنوب القطاع، مشيرة إلى وصول 19 شهيدًا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية، بينهم 14 تم انتشالهم من تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة.

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