شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوعى: كل التحية للرئيس السيسي في مواقفه الوطنية المساندة لفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن الحزب يؤمن ببناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة كونه حزب ليبرالي اجتماعي، والذي ولد من رحم كتلة الحوار التي ولدت من جلسات الحوار الوطني وانطلاقا من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد في قول سابق "أريد أن أجرى إصلاحا سياسيا تأخر كثيرا ".



وأضاف خلال كلمته باحتفالية تدشين حزب الوعي أن الوطن في مرحلة حرجة تتطلب الاصطفاف الوطني خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا " كل التحية للرئيس السيسي على المواقف الوطنية الشجاعة الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية التي لم تلين أو تتزعزع يوما في وجه اي تحديات أو ضغوط وتأكيده لا للتهجير ولا لتصفية القضية الفلسطينية"، مؤكدا أن الحزب منفتح على التعاون والتنسيق مع الأحزاب لتكوين تحالف قوي يكون سندا لمصر ويعضد تماسك الجبهة الداخلية للدولة المصرية.

وأشار إلى أن الحزب يمكن وصفه ب "اورجانيك" وله من اسمه نصيب كبير حيث يرى أن الوعي هو الخطوة الأولى في طريق الإصلاح، ونحرص على طرح الرؤى والافكار للبرلمان والحكومة حتى لو كان الحزب خارجها، قائلا " نواجه احتكار المعارضة واحتكار الموالين..فنحن حزب المعارضين المواليين.. نعلم أننا لون جديد وأننا قوس قزح فنحن نسير في نهر الوسط ولن يكون به درجة من ألوان النفاق".



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