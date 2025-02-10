شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوعي: تجربتنا نتاج حالة الانفتاح السياسي ونسعى لنكون صوت الوسط والان مع تفاصيل الخبر

وجه الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، في بداية كلمته خلال احتفالية تدشين حزب الوعي، التحية للمهندس محمود طاهر مؤسس حزب الوعي ورئيس الحزب السابق والذي قرر طواعية نقل تجربة الحزب لجيل الوسط، معلنا إياه الرئيس الشرفي لحزب الوعي مدى الحياة، كما وجه التحية للدكتور الراحل هاني الناظر والذي كان أول المشاركين في تأسيس فكرة الحزب قبل وفاته.

وقال "عادل"، إن اليوم يعد الانطلاقة الثانية لبناء حزب الوعي، منوها بأن الحوار الوطني هو ما أعطى الأمل بأن هناك تغيير جديد يحدث وهو ما جعلنا نشعر بأن لدينا رغبة في الدخول للمعترك السياسي مرة آخرى، مشيرا إلى أنه تم انتخابه في 23 يوليو الماضي رئيسا للحزب وتم إعلان ذلك رسميا من لجنة شئون الأحزاب في أول ديسمبر.

وأضاف أن الحزب " تيار ليبرالي وسطي متزن" ونؤمن بالحرية والديمقراطية الكاملة، مشيرا إلى أن تجربة الحزب تأتي نتاجا لحركة سياسية حقيقية والانفتاح الحالي، وانحيازنا للطبقة المتوسطة والتي تعد حجز الزاوية في أي مجتمع، التي سننسعى للتعبير عنها وتمكينها.

وقال إن الحزب يسعى ليكون صوتا عقلانيا وسطيا، ويعمل على مد جسور الثقة مع الدولة والمعارضة ومع الجميع، لافتا إلى أنهم يحرصون على التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية بمرونة ونرى أن الحوار والوعي هما السبيل لبناء المستقبل والتقدم.

وأكد باسل عادل أن الحزب يعد أول تجربة تشاركية بين أعضائه بدون ممول رئيسي كما أن الحزب يعمل على بناء أول منصة رقمية لأول حزب سياسي رقمي، لافتا إلى أن الحزب لديه الكثير من المبادرات المجتمعية التي يعمل عليها بجانب مشاركاته في دعم القوافل الموجهة للشعب الفلسطيني.



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