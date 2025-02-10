شاهد (فيديو) توبيخ نتانياهو في الكنيست.. "ماذا نفعل لكي ترحل؟"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، للمقاطعة والتوبيخ خلال إلقائه كلمة في الكنيست الإسرائيلي.

وقوبلت كلمة نتانياهو بالجلسة العامة للبرلمان الإسرائيلي بأصوات معارضة مستهجنة له، فيما علا صوت إحدى النائبات التي دعته للتنحي عن منصبه، وفقاً لما نقله تقرير "سكاي نيوز".

وقالت النائبة ميراف بن أري خلال الجلسة: "ما الذي يجب فعله حتى تغادر بالفعل؟ لقد سئمت من سماعك".

رئيس الوزراء رد على النائبة بالقول: "ما يجب فعله هو الفوز في الانتخابات"، كما تعالت الأصوات التي اتهمت نتانياهو بمحاولة إفشال وقف إطلاق النار في قطاع غزة فيما رد نتااانياهو بتحذير النواب بطردهم.