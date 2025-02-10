شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة "إيد واحدة" تواصل فعالياتها المتنوعة لخدمة أهالى شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

تتواصل فعاليات قافلة "إيد واحدة" التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى شمال سيناء، وسط تفاعل كبير من الأهالي وحضور مميز من المتطوعين.

وتشهد القافلة تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة، التي تهدف إلى تلبية احتياجات أهالي شمال سيناء في مختلف المجالات، وتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا.

وتشمل الأنشطة والفعاليات التي يتم تنفيذها في إطار القافلة:

توزيع المواد الغذائية والبطاطين والملابس: حيث يتم توزيع الكراتين الغذائية والوجبات الساخنة على الأسر المستحقة، بالإضافة إلى المواد الأخرى، مثل البطاطين والملابس.

تقديم الخدمات الطبية: تواصل القوافل الطبية المصاحبة للقافلة تقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، وتقديم العلاج المجاني للأمراض المختلفة.

تنظيم الفعاليات الترفيهية والثقافية: يتم تنظيم العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية للأطفال والكبار، وذلك بهدف إدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم، وتعزيز التواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

وتؤكد مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن قافلة "إيد واحدة" ستستمر في تنفيذ فعالياتها المتنوعة لخدمة أهالي شمال سيناء، وذلك في إطار حرص التحالف على تقديم الدعم اللازم للمجتمعات المحلية، والتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المحافظة.