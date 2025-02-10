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المسلمانى: تشكيل فريق لحل أزمة المعاشات ودعم حكومي للرعاية الطبية

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المسلمانى: تشكيل فريق لحل أزمة المعاشات ودعم حكومي للرعاية الطبية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الإثنين، 10 فبراير 2025 08:56 م

قال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام : إننا نعتبر أن حل أزمة مكافآت نهاية الخدمة ذات أولوية قصوي، وقد شكلنا فريقاً رفيع المستوي من قانونيين وماليين لبحث الحلول الممكنة والسريعة ، مع وضع جدول زمني لدراسة كل المقترحات والبدائل وصولاً إلي توصيات الحل بهذا الصدد  .

ووجه رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الشكر لنائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار علي دعمه الكبير لتطوير الرعاية الطبية ومنظومة الأدوية في ماسبيرو ،

وأضاف المسلماني في لقائه اليوم برؤساء وممثلي القنوات الإقليمية الست: إن شعار عودة ماسبيرو يتطلب منا العمل الدؤوب ، وتطوير مهارات إدارة الندرة لحين الوصول إلي مركز مالي أفضل، ولأننا نجحنا في الأسابيع الماضية يمكننا أن نواصل النجاح ، ونستعيد دورنا الذي كان.

وأكد رئيس الهيئة علي التوازن في الأداء بين تحقيق مصالح أبناء ماسبيرو وتحقيق الهدف الوطني .. في وجود إعلام قوي للدولة المصرية.
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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