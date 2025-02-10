شكرا لقرائتكم خبر عن وصول المستشار محمود فوزي وعمرو موسى لاحتفالية تدشين حزب الوعي والان مع تفاصيل الخبر

يتوافد عدد كبير من الشخصيات السياسية والحزبية على احتفالية تدشين حزب الوعي بإحدى الفنادق الشهيرة، ووصل منذ قليل المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365 وعمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية.

كما حضر كل من مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ، والنائب فخري الفقي، والحقوقي عصام شيحة، النائب مصطفى بكري، عبد الخالق جودة، اللواء رضا فرحات، النائب ياسر الهضيبي، النائب السابق محمد أنور السادات، النائب فريدي الرياضي، الدكتور عفت السادات رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، المهندس حازم عمر المرشح الرئاسي السابق، النائب طلعت عبد القوي، والنائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع.