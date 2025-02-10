شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مجدداً حماس ترد على ترامب: الخيار العسكري على الطاولة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

مرة جديدة ردت حركة حماس على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.

حيث أكد مسؤول المكتب الإعلامي لحماس في لبنان، محمود طه، رفض الحركة القاطع لخطة ترامب، مشيراً إلى الخيار العسكري للتصدي لذلك.

ووفقا للعربية أنه قال لوكالة “سبوتنيك” الروسية إن “هذه الخطة لا تحظى بأي قبول من الشعب الفلسطيني أو الدول العربية والدول الأوروبية التي أبدت رفضها لها”، مضيفاً أن “حماس تعلن خيارها العسكري للتصدي لهذه المخططات”، مشدداً على أن “جميع الخيارات مفتوحة في هذا الصدد”.

“عرقلة تنفيذ اتفاق وقف النار”

كما اتهم الحكومة الإسرائيلية بأنها “تعمل على عرقلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، إذ إنها تمنع إدخال الخيم والمنازل الجاهزة التي تم الاتفاق على إدخالها”.

كذلك اعتبر أن “هذا يأتي في سياق الضغط” على حماس “والشعب الفلسطيني من أجل الرضوخ للمخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجيره من أرضه”.

وشدد على أن “أي خطة مشابهة لخطة ترامب سيكون مصيرها الفشل مثل سابقاتها”.

وبوقت سابق، أكد العضو بالمكتب السياسي لحماس عزت الرشق أن “الفلسطينيين سيفسدون كل الخطط الرامية إلى تهجيرهم”.

كما أضاف في بيان صدر بوقت متأخر ليل الأحد الاثنين أن “غزة ليست عقاراً يباع ويشترى، بل جزء لا يتجزأ من الأرضي الفلسطينية المحتلة”.

إلى ذلك، وصف تصريحات ترامب حول شراء وامتلاك غزة بالعبثية، معتبراً أنها “تعكس جهلاً عميقاً بفلسطين والمنطقة”.

يذكر أنه بعد وقت قصير من توليه منصبه في 20 يناير طرح ترامب فكرة سيطرة الولايات المتحدة على غزة والانخراط في جهود ضخمة لإعادة الإعمار.

ثم كرر الفكرة عينها عدة مرات، متحدثاً عن نقل سكان غزة إلى دول أخرى على رأسها مصر والأردن، رغم معارضتهما مراراً.

كما كرر مساء أمس التأكيد على أنه ملتزم بشراء غزة وتملّكها، مشيراً إلى أنه قد يعطي أجزاء من القطاع الساحلي لدول أخرى في الشرق الأوسط للمساعدة في جهود إعادة الإعمار، من دون أن يحدد ما هي تلك الدول التي قصدها.

كذلك زعم أنه سيحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية.

فيما أثار مقترح ترامب انتقادات فورية من عدة دول عربية وغربية، فضلاً عن الأمم المتحدة لاسيما أن تهجير الفلسطينيين يتعارض مع الأحكام والقوانين الدولية.

في حين أيده بطبيعة الحال رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي شدد على أن فكرة ترامب جيدة وغير مسبوقة بل تقدم حلاً معقولاً.

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