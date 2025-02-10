شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن نتنياهو يؤكد: ترامب عازم على تنفيذ خطته في غزة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

بعد زيارة أجراها لواشنطن، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عرض “رؤية جديدة وثورية بشأن غزة”.

وقال في كلمة أمام الكنيست خلال جلسة لحجب الثقة عن الحكومة: “عدت من واشنطن برؤية مفادها أن لا حماس أو السلطة الفلسطينية في غزة”.

ووفقا للعربية : أضاف أن “رؤية ترامب لليوم التالي تضمن عدم عودة حماس لحكم غزة”.

كذلك أردف أن ترامب يدعم تحقيق أهداف الحرب في غزة.

وأكد أن “المعركة لم تنتهِ ولن أتوقف قبل تحقيق كافة أهداف الحرب”.

كما شدد بالقول: “نحن في نقطة تحول تاريخية في العلاقة مع أميركا”.

فيما لفت إلى أن إدارة الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، “طلبت منا بشكل واضح عدم دخول رفح جنوب غزة وهددت بقطع السلاح”، مضيفاً: “صمدنا أمام الإنذار الأميركي وطلب عدم الدخول إلى رفح”.

إلى ذلك أردف أن “محور الشر الإيراني تصدع” بعد مقتل أمين عام حزب الله حسن نصرالله.

مقاطعة وتلاسن

هذا وقاطع أعضاء في الكنيست كلمة نتنياهو.

كما شهدت الجلسة تلاسناً حاداً بين رئيس الوزراء ونواب المعارضة.

ولاحقاً فشل الكنيست بالتصويت على حجب الثقة عن الحكومة.

يذكر أنه بعد وقت قصير من توليه منصبه في 20 يناير طرح ترامب فكرة سيطرة الولايات المتحدة على غزة والانخراط في جهود ضخمة لإعادة الإعمار.

ثم كرر الفكرة عينها عدة مرات، متحدثاً عن نقل سكان غزة إلى دول أخرى على رأسها مصر والأردن، رغم معارضتهما مراراً.

كما كرر مساء أمس التأكيد على أنه ملتزم بشراء غزة وتملّكها، مشيراً إلى أنه قد يعطي أجزاء من القطاع الساحلي لدول أخرى في الشرق الأوسط للمساعدة في جهود إعادة الإعمار، من دون أن يحدد ما هي تلك الدول التي قصدها.

كذلك زعم أنه سيحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية.

فيما أثار مقترح ترامب انتقادات فورية من عدة دول عربية وغربية، فضلاً عن الأمم المتحدة لاسيما أن تهجير الفلسطينيين يتعارض مع الأحكام والقوانين الدولية.

في حين أيده بطبيعة الحال رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي شدد على أن فكرة ترامب جيدة وغير مسبوقة بل تقدم حلاً معقولاً.

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