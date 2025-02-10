شكرا لقرائتكم خبر عن ثالث حكم قضائي يوقف قرار ترامب بإنهاء حق المواطنة بالولادة والان نبدء بالتفاصيل

حق المواطنة بالولادة في أمريكا

الدستور الأمريكي

الدمام - شريف احمد - بعد حكمين مماثلين أصدرهما قاضيان في سياتل وماريلاند الأسبوع الماضي، أصدر قاض اتحادي ثالث حكما اليوم الاثنين بوقف قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء حق المواطنة بالولادة.ويختص قرار ترامب بمواليد الأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.وأصدر هذ الحكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكي جوزيف لابلانتي في ولاية نيو هامبشاير.وقالت دعوى قضائية رفعها اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، إن أمر ترامب ينتهك الدستور و"يحاول إلغاء واحدة من أهم القيم الدستورية الأمريكية".وقد أكدت إدارة ترامب أن أطفال غير المواطنين الأمريكيين ليسوا "خاضعين للولاية القضائية" للولايات المتحدة ولذلك لا يحق لهم الحصول على الجنسية.وفي 24 يناير الماضي منع قاض فيدرالي مؤقتا تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب والذي ينهي الضمان الدستوري للمواطنة بالولادة.وأصدر القاضي جون سي كوجينور حكما في القضية التي رفعتها ولايات واشنطن وأريزونا وإلينوي وأوريجون.وتضمنت أن التعديل الرابع عشر وقانون السوابق القضائية للمحكمة العليا، قد عززا حق المواطنة بالولادة.